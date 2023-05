Boeuf, algue, farine, soja, arômes…: De quoi sont vraiment faits les nuggets de poulets du fast-food?

La teneur en viande oscille généralement entre 37% et 69% dans les nuggets vendus dans les fast-foods et les supermarchés.

Chez McDonald’s, «les nuggets contiennent du poulet blanc désossé, plusieurs types de farine, des arômes, des épices, de la levure, du dextrose et du jus de citron déshydraté». Chez Wendy’s, l’élément qui garnit le sandwich au poulet est composé de volaille à 56%. «Les 44% restants sont un mélange d’eau, de farine de blé, d’amidon, d’acides, d’épices et d’arômes en poudre, assure le Daily Mail. Il comprend également de l’huile de soja entièrement raffinée, un agent levant et des ingrédients plus inhabituels tels que de la poudre de poulet déshydratée et un arôme de fumée».