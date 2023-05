Selon Nora Back et l'OGBL: «Nul besoin d’études pour réduire le temps de travail»

Noyée sous les applaudissements nourris et les effluves de saucisses grillées, Nora Back, présidente du syndicat OGBL, vient de prononcer un vibrant: «Pas touche à l’index!». En ce 1er mai, jour de fête du Travail et des cultures, le syndicat majoritaire avait mobilisé ses forces vives à Néimënster.

Dans une super année électorale, et malgré «un climat social nettement apaisé par rapport à l’année dernière», Nora Back a souligné les efforts accomplis, mais surtout les combats à mener. «C’est grâce à l’OGBL que le pouvoir d’achat des gens a pu être garanti, nous avons été les seuls à faire opposition à la décision de reporter l’indexation des salaires», lance-t-elle en guise de satisfecit. «On a essayé de nous isoler, nous avons été attaqués de partout, poursuit la présidente, mais nous avons sécurisé l’index».

«La pension minimale doit être augmentée»

Solidaire avec «ses amis français de la CGT», à destination desquels «nous avons collecté 10 000 euros», dans leur combat contre la réforme des retraites, l’oratrice du jour a adressé «un avertissement au patronat luxembourgeois et à ses alliés politiques contre toute tentative de réforme des retraites au Luxembourg». Une mise en garde très claire, car au contraire, «la pension minimale doit être augmentée, car nous voulons vivre dans la dignité».

Référence directe à l’actualité récente, Nora Back s’est élevée contre «les études menées sur la réduction du temps de travail. Nous n’avons nullement besoin d’études sur ce qui se pratique dans d’autres pays, nous devons agir et réduire le temps de travail sans perte salariale!» Tout en argumentant : «Nous devons harmoniser les vies professionnelle et privée, afin de devenir plus attractifs».