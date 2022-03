Nuno Frechaut, de Braga au FC Metz

Le milieu portugais Nuno

Frechaut s'est engagé lundi pour trois saisons avec le FC Metz.

Passé notamment par le Vitória Setúbal (1996-2000), Boavista (2000-2005), le Dynamo Moscou (2005) et le Sporting Braga (2005-2009), le solide milieu de terrain compte aussi 15 sélections et a même participé à l'Euro-2004 avec la sélection portugaise, battue en finale par la Grèce (1-0). «Nous le suivons depuis plus d'un an et nous l'avions d'ailleurs supervisé lors du match de Coupe UEFA entre Braga et le Standard», a déclaré Joël Muller, lundi.