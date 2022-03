Obama à la recherche du consensus

Le président américain a intensifié son effort contre une crise économique paraissant chaque jour plus profonde en se rendant mardi au Congrès pour rallier une partie de ses adversaires républicains à un gigantesque plan de relance.

Obama veut rassembler démocrates et républicains sur son plan de relance. (AFP)

Cette visite au Congrès, la première depuis qu'il a prêté serment une semaine plus tôt, est une nouvelle marque de l'urgence que M. Obama accorde à l'adoption de ce plan de plus de 800 milliards de dollars, censé relancer une économie mal en point et sauver ou créer trois ou quatre millions d'emplois.