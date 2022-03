Afghanistan : Obama aux troupes : «Nous l’emporterons»

Le président américain a promis dimanche de défaire les talibans lors d'une visite surprise en Afghanistan, la première de sa présidence.

Il en a profité pour demander à son homologue afghan Hamid Karzaï davantage d'efforts pour lutter contre la corruption. «Avec nos partenaires, nous l'emporterons. J'en suis absolument certain», a lancé le président américain aux centaines de GI's venus l'écouter à la base de Bagram, près de Kaboul, où il avait atterri quelques heures plus tôt dans le plus grand secret. Revêtu d'un blouson d'aviateur, M. Obama a averti que «si les talibans reprennent ce pays et qu'Al-Qaïda peut agir en toute impunité, davantage d'Américains seront en danger de mort». «Tant que je suis votre commandant en chef, j'empêcherai que cela se produise», a-t-il lancé à ses troupes, qui l'ont longuement ovationné.

M. Obama ne devait rester en Afghanistan que quelques heures. Il avait prévu de partager un repas avec des soldats à Bagram et suivre avec eux un match de basket-ball à la télévision. Après son arrivée à la tombée de la nuit sur le sol afghan, M. Obama a pris un hélicoptère pour se rendre au palais présidentiel de Kaboul pour des entretiens avec M. Karzaï. À l'issue de l'entrevue qui a duré vingt-cinq minutes, M. Obama s'est dit encouragé par les «progrès» du gouvernement afghan pour combattre le trafic de drogue et la corruption, mais expliqué qu'il attendait encore davantage de son allié. Signe d'encouragement, son porte-parole a fait savoir que M. Karzaï serait reçu le 12 mai à la Maison-Blanche. «La compréhension a été mutuelle et l'atmosphère extraordinairement sincère et amicale», a confié à la télévision afghane le porte-parole de M. Karzaï, Waheed Omar.