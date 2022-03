Obama «choqué et attristé» par la fusillade

Une fusillade est survenue mercredi au musée de l'Holocauste de Washington, à quelque 500 mètres de la Maison Blanche, causant la mort d'un agent de sécurité.

"Aucune institution américaine n'est plus importante à cet égard que le musée de l'Holocauste, et aucun acte de violence ne diminuera notre détermination à rendre hommage à ceux que nous avons perdus en bâtissant un monde plus pacifique et plus tolérant", poursuit le communiqué. M. Obama adresse également ses "pensées et prières" à la famille et aux amis de l'agent de sécurité tué.