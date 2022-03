Obama dans le piège Ahmadinejad

Le nouveau président américain a promis d'ouvrir le dialogue avec le régime iranien, mais doit-il répondre à la lettre de félicitations que lui a envoyée le président iranien?

«L'administration Obama doit ignorer Ahmadinejad autant que possible parce qu'il n'est pas un interlocuteur utile, et il semble que son étoile politique est en train de pâlir», estime Gary Samore, expert de l'Iran au Council on Foreign Relations (CFR). «A mon avis, il serait beaucoup plus sensé d'ouvrir le dialogue avec le guide suprême qui contrôle de fait le dossier nucléaire et les autres dossiers importants de politique étrangère», ajoute-t-il.