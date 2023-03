Obama, DiCaprio, Trump: l'incroyable magouille d'un membre des Fugees

Lobbying auprès d'Obama

Selon l'acte d'accusation, Pras Michel a reversé une partie de cet argent pour des contributions à la campagne présidentielle de M. Obama en 2012, en cachant l'origine des fonds via des prête-noms et des sociétés off-shore. Aux États-Unis, les dons en provenance de l'étranger sont interdits par les lois de financement des campagnes électorales.

«Le but de Michel et Low était de gagner un accès, et potentiellement de l'influence, auprès du candidat et de son gouvernement» qui ignoraient l'origine des fonds, selon l'acte d'accusation. Selon le dossier judiciaire, Pras Michel s'était ensuite engagé à plaider auprès de l'administration de Donald Trump afin qu'elle «abandonne l'enquête sur le rôle de Low dans le détournement de milliards de dollars de 1MDB».