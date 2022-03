Obama en Chine : Obama en profite pour rendre visite à son demi-frère

La visite de trois jours de du président américain en Chine n'a pas été que professionnelle. Il en a profité pour rencontrer Mark Ndesandjo qui vit à Shenzen.

«Je crois qu'il est descendu de l'avion, s'est changé et nous a vus», a-t-il dit. «Il m'a serré dans ses bras. Je n'en suis pas encore revenu. Ma femme non plus. C'est sa plus grande admiratrice et je crois qu'elle n'en est pas encore revenue», a-t-il ajouté. Il s'est marié il y a un an avec une Chinoise.