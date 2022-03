Thanksgiving : Obama gracie sa première dinde

Le président américain n'a pas failli à la tradition et a sauvé un volatile pour la Thanksgiving. Courage, c'est son nom, finira ses jours à... Disneyland!

«Il y a des jours où je sais pourquoi j’ai fait campagne pour ce poste, et d’autres, comme aujourd’hui, où j’épargne une dinde, et l’envoie à Disneyland», a ri le président. «C’est pour Sasha et Malia ici présentes que je me plie à la coutume».