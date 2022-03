Obama, les étudiants de l'Uni comptent sur toi!

LUXEMBOURG - Crise financière ou relations internationales, les

étudiants de l'Uni

remplissent un cahier des charges pour

Barack Obama.

«De la part du reste du monde, merci», lançait un Anglais aux démocrates rassemblés mercredi pour fêter la victoire de Barack Obama. Les Américains ont voté. Mais le reste du monde s'est senti concerné. Et les étudiants, américains ou non, ne sont pas en reste.

À quoi le prochain locataire de la Maison-Blanche devra-t-il s'atteler en priorité? «La crise économique», répondent du tac au tac Alexandre et Ludovic, belges tous les deux, l'un étudiant en gestion, l'autre en éco. «À partir du moment où les Américains auront résolu leur crise financière, les autres pays suivront».

Pour Sandra, américaine, étudiante en histoire européenne contemporaine, avant de s'attaquer à la crise, il faut «s'occuper des ravages qu'elle provoque». Car «trop de gens ont perdu leur maison». Elle plaide aussi pour «une couverture des soins de santé et de l'éducation comme en Europe».

Kenneth aussi est américain, étudiant en sciences, pour lui, le plus urgent est de réparer les relations internationales. Elles fonctionnent comme «un compte épargne», explique-t-il. Et là on est dans le rouge.

Par contre, il est un point sur lequel tous s'accordent: Barack Obama constitue un grand espoir. Mais il va devoir faire ses preuves car «la lune de miel ne durera qu'un temps», conclut Alexandre.