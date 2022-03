Présidentielle américaine : Obama n'en finit plus de creuser l'écart

Selon la moyenne calculée sur les sondages parus au cours de la semaine par le site «RealClearPolitics», Barack Obama engrange une avance de 3,7 points sur Mitt Romney.

Barack Obama aurait une avance telle que ses chances de victoire dépassent les marges d'erreur de tous les sondages publiés cette semaine aux États-Unis. Pire, pour le candidat républicain, à cinq semaines et six jours du scrutin présidentiel, il ne serait choisi que par 43% des électeurs de l'Ohio contre 53% pour le président sortant, selon une enquête réalisée par le New York Times, CBS et l'Université Quinnipiac. Le sondage corrobore celui du Washington Post publié mardi, qui donnait un avantage de huit points au démocrate dans l'Ohio.