Obama, ou la victoire inéxorable

Barak Obama a annoncé qu’il autoproclamera sa victoire mardi soir. À ce moment-là, il devrait avoir suffisamment d’avance pour mettre fin au combat.

Cette bataille ne s’achèvera pas au KO, mais au point. Mardi, les primaires de l’Oregon et du Kentucky devraient sceller le sort d’Obama et Clinton, les deux candidats à l’investiture démocrate qui ont longtemps été au coude à coude. Et c’est le sénateur noir de l’Illinois qui devrait engranger suffisamment de suffrages pour l’emporter.