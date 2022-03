Obama pour des Etats-Unis, premiers de la classe

Obama pour des États-Unis, premiers de la classe

Le président américain présente mardi un plan de refonte du système éducatif, en perte de vitesse, afin de replacer le pays aux premiers rangs mondiaux.

Barack comme Michelle Obama ont réussi grâce à l'école et comptent bien mettre le paquet sur l'éducation. (AFP)

Il a annoncé que les journées d'école seraient plus longues et que le système des salaires au mérite serait étendu pour les enseignants, en détaillant une réforme d'un système éducatif américain en plein déclin selon lui. «Que cela ne fasse aucun doute pour personne: l'avenir appartient au pays qui donne la meilleure éducation à ses citoyens et, mes chers compatriotes, nous avons tout ce qu'il faut pour être ce pays-là», a dit Obama dans un discours prononcé à Washington au 50ème jour de sa présidence.