Etats-Unis – Obama recevra son Nobel en tant que «président de guerre»

États-Unis : Obama recevra son Nobel en tant que «président de guerre»

Le président américain assumera pleinement le fait de recevoir ce prix jeudi peu après avoir décidé l'envoi de 30 000 soldats supplémentaires en Afghanistan, a indiqué lundi son porte-parole.

Le président américain partira mercredi pour Oslo et recevra le jour suivant le prix qui lui a été décerné en octobre. Le choix de M. Obama avait créé la surprise générale, n'étant au pouvoir que depuis moins d'un an, n'ayant enregistré que de maigres résultats en politique étrangère et ayant hérité de deux guerres de son prédécesseur, en Irak et en Afghanistan.