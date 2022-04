Aux États-Unis : Obama revient à la Maison Blanche et blague avec Biden

L'ancien président américain (2008-2016) a commencé mardi son discours par un «vice-président Biden» sonore, déclenchant l'hilarité de l'assistance par ce faux lapsus.

On prend les mêmes et on recommence... ou presque. Barack Obama est revenu mardi à la Maison Blanche, pour la première fois depuis 2017, invité par Joe Biden à parler d'un sujet qui leur est cher à tous les deux, l'accès à la santé aux Etats-Unis. Comme c'était à prévoir, l'ancien président et l'actuel ont rivalisé de blagues et de complicité, faisant revivre, de manière presque troublante parfois, l'époque où Barack Obama était président et Joe Biden son second. Le premier a ainsi commencé son discours par un «vice-président Biden» sonore, déclenchant l'hilarité de l'assistance par ce faux lapsus.

Et le second a entamé ses propres déclarations par un «Je m’appelle Joe Biden et je suis le vice-président de Barack Obama», avant d’assurer, nostalgique, que la présence de ce dernier lui rappelait «le bon vieux temps.» Les deux hommes ont déjeuné ensemble mardi - comme ils le faisaient quand Barack Obama était président, une fois par semaine, et comme Joe Biden le fait désormais avec la vice-présidente Kamala Harris. "Nous ne savions plus qui devait s'asseoir où", a plaisanté l'actuel chef de l'Etat.

«C'est bon d'être de retour à la Maison Blanche», a dit pour sa part Barack Obama, qui n'y avait plus mis les pieds après en avoir laissé les clefs à Donald Trump. L'ancien président avait été invité à célébrer la réforme sans doute la plus emblématique de ses deux mandats: le «Affordable Care Act», plus connu sous le nom de «Obamacare», en vigueur depuis mars 2010.