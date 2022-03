«Obama's night» samedi à Saulcy

METZ - Bon, a priori, Barack Obama ne devrait pas pouvoir se libérer pour assister à la fête donnée en son honneur, samedi, à Saulcy, près de Metz.

Le comité de soutien messin du nouveau président américain et le Club de la diaspora africaine de Moselle organisent cette «Obama's Night» au théâtre de Saulcy, pour «fêter l'investiture du premier président noir des États-Unis et fêter ce moment unique et riche en histoire».