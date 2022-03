Obama s’attaque aux anti-avortements

Le président devrait revenir ce vendredi sur l'interdiction pour les États-Unis de financer notamment des organisations pratiquant ou facilitant l'avortement à l'étranger.

Mais, dans une déclaration publiée jeudi, il a dit rester «déterminé à protéger la liberté des femmes de choisir» entre avoir un enfant ou pas. Le 36ème anniversaire de «Roe contre Wade» rappelle aux Américains «que cette décision non seulement protège la santé des femmes et la liberté de reproduction, mais symbolise un principe plus large: que le gouvernement n'a pas à se mêler des affaires de famille les plus intimes», a-t-il dit, marquant une nouvelle fois de manière spectaculaire sa différence avec M. Bush.