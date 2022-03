Obama se vend bien

Entre les livres déjà publiés et ceux qui doivent l’être bientôt, le président élu Barack Obama fait un ravage dans le monde de l’édition.

Plus de 100 000 exemplaires de ses livres se sont vendus entre le 3 et le 9 novembre, selon Nielsen Bookscan, qui relève environ 70 % des ventes aux États-Unis.

«L’Audace d’espérer» et «Les Rêves de mon père» se sont vendus à 50 000 exemplaires. «Change We Can Believe In» («Un changement dans lequel nous pouvons croire»), un recueil de discours et d’articles d’opinion s’est vendu à 19 000 exemplaires.