Obama tend la main à l’Iran

Les propos de Barack Obama constituent la reconnaissance du régime islamique comme un interlocuteur possible pour le gouvernement américain alors que les deux pays n'ont plus de relations diplomatiques depuis 1980, que l'intervention militaire est une option que les présidents américains se réservent pour empêcher l'Iran d'avoir l'arme nucléaire. Et enfin, alors que les intérêts américains et iraniens se sont heurtés frontalement au cours des dernières années au Proche-Orient ou au Conseil de sécurité des Nations unies.