Education au Luxembourg: «L’obligation scolaire jusqu’à 18 ans ne réglera pas le décrochage»

Éducation au Luxembourg : «L’obligation scolaire jusqu’à 18 ans ne réglera pas le décrochage»

La chambre professionnelle craint que le projet de loi soit «une tentative d’embellir les chiffres du décrochage scolaire» et pointe la pénurie de personnel enseignant qualifié au sein du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. «Les problèmes scolaires qui poussent les jeunes à quitter l’enseignement à 16 ans ont souvent leurs origines dans l’enseignement fondamental», précise la CSL.

Pour faire face au problème, la CSL plaide pour davantage de prévention de l’échec dans l’enseignement fondamental et plus de personnel qualifié. Elle propose également de réformer l’orientation, le système d’évaluation et de promotion au cycle supérieur, et de renforcer les systèmes d’appui et de rattrapage.