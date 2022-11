Crise, retraites, logement: l’économie du Luxembourg face à des défis

Mathias Cormann (2e à droite) a présenté le rapport en présence des ministres Yuriko Backes, Claude Turmes et Franz Fayot. Editpress/Hervé Montaigu

«L’économie luxembourgeoise est basée sur des fondations solides et a bien résisté à la crise du Covid», estime Mathias Cormann, secrétaire général de l’OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), venu jeudi présenter le rapport sur le Luxembourg. Il loue notamment le faible chômage. Mais comme dans les autres pays, «la reprise marque le pas à cause de la guerre en Ukraine».

Le haut niveau des mesures de soutien (plus de 3% du PIB) a été salué, mais «les aides devraient être plus ciblées, notamment sur l’énergie, afin d’inciter à réduire la consommation», reprend le dirigeant australien. Parmi les points faibles du Luxembourg, il a cité «le prix du logement, qui fait peser un risque sur l’économie, surtout en cette période de remontée des taux d’intérêt». Mais les taxes sur le logement récemment annoncées constituent «un bon signal à cet égard».

Des appels à la réforme

Mathias Cormann a insisté sur la pérennité du système des pensions, menacée selon lui. «À cause du vieillissement, les dépenses de retraite vont fortement augmenter, analyse-t-il. L’âge de retraite devrait être lié à l’espérance de vie, en formant les travailleurs les plus âgés». Le problème «est connu, mais le moment de réformer n’est pas encore venu, car nous avons de la marge», tempère Franz Fayot (LSAP), ministre de l’Économie.

Les ministres qui ont assisté à la présentation ont souligné, à l’image de Yuriko Backes (Finances, DP), «le constat que l’économie et les finances publiques sont saines». «Le rapport montre les efforts déployés en temps de crise», retient-elle. Sur la fiscalité, elle a bien entendu la recommandation pour une individualisation de l’imposition, mais «la réforme a dû être reportée à cause de la crise». Le système d’indexation des salaires «peut influer sur la compétitivité, la productivité et l’investissement, tout en prolongeant l’inflation», estime Catherine MacLeod, Senior economist au bureau luxembourgeois de l’OCDE, qui appelle à le réformer. Les ministres ont tous appelé à en discuter plus tard, lorsque la situation économique sera plus calme.