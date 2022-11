Au Luxembourg : Octobre 2022 a été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré

Il a fait, le mois dernier, 12,8°C en moyenne au Luxembourg, selon les chiffres compilés par MeteoLux publiés mercredi. Une température mensuelle largement au-dessus de la moyenne climatique 1991-2020, établie à 9,9°C. Le mois qui vient de se finir a donc été le mois d'octobre le plus chaud jamais enregistré depuis 1947 et le début des relevés météorologiques. Un record partagé avec octobre 2006.

MeteoLux explique le phénomène par des zones de basse pression sur l'Atlantique nord et de haute pression sur l'Europe centrale et orientale qui ont permis à des masses d'air d'origine subtropicale, trop chaudes pour la saison, de se diriger vers le Luxembourg, en arrivant du sud-ouest.

Le jour le plus chaud d'octobre 2022 a été le 28, avec 21°C. Un pic qui reste loin du record de chaleur établi le 2 octobre 2011, quand il avait fait 26°C. Le mercure qui dépasse les 20°C, c'est d'ailleurs de plus en plus fréquent, depuis les années 2000, selon MeteoLux. Avant le 28 octobre 2022, c'était déjà arrivé neuf fois, dont six depuis le début du siècle.