Lola Valérius : «Notre labo est vitré, les gens peuvent venir nous voir travailler le chocolat»

La séquence du 28 novembre

La période des fêtes de fin d'année met évidemment une chocolaterie en ébullition. Chez Lola Valérius, à Esch-sur-Alzette, il faut assurer pour suivre une demande en hausse. «Notre laboratoire est vitré, les gens peuvent venir nous voir travailler», glisse-t-elle à L'essentiel Radio. Une petite curiosité avant la gourmandise. Surtout que la professionnelle de 31 ans le confie, elle goûte tous les chocolats qu'elle sélectionne! «Ils proviennent du Panama, de République Dominicaine, du Venezuela , du Vietnam…», et elle travaille avec trois producteurs, «deux Français et un Suisse».

Elle-même s'est formée auprès de grands noms du métier, notamment à Paris, avec toujours pour objectif de donner toute sa valeur à l'artisanat. «Souvent dans notre société il a une connotation négative, ''Si tu ne travailles pas bien à l'école…'', alors qu'il est très important. Si on n'a plus l'artisanat on n'a plus la personne qui construit notre maison, on n'a plus le boulanger, le boucher», développe la jeune femme.