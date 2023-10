Octobre Rose au Luxembourg: Une vague rose pour lutter contre le cancer du sein

HESPERANGE – Le Broschtkriibslaf, la course de sensibilisation au cancer du sein, compte plus de 1 700 inscrits.

La course s'adresse à toute la famille. L'important est de pratiquer une activité sportive. Europa Donna Luxembourg

Environ 500 nouveaux cas de cancer du sein sont diagnostiqués au Luxembourg chaque année. C'est pourquoi Europa Donna Luxembourg organise tous les ans le Broschtkriibslaf. Plus de 1 700 personnes sont déjà inscrites pour cette course de solidarité et de sensibilisation qui aura lieu samedi à 10h, au parc de Hesperange.

«Cette course de 4 km qui s'adresse à toute la famille est l'occasion de faire une activité sportive. On diminue le risque d'avoir un cancer du sein de 30% en pratiquant une activité physique et en veillant à avoir une alimentation saine», explique Mariette Fischbach, présidente d'Europa Donna Luxembourg.

Du sport pour «mieux supporter le traitement»

Faire du sport, malade ou guéri, c'est possible, notamment grâce à l'Association luxembourgeoise des groupes sportifs oncologiques (ALGSO). «Faire du sport pendant le traitement permet de mieux le supporter, d'être moins fatigué, mais aussi de reprendre confiance en soi», détaille Arlette Hinterscheid, secrétaire de l'ALGSO.

La pratique est adaptée à la personne, selon ce qu'elle est capable de faire. «Nos groupes sont encadrés par des thérapeutes. Il n'y a que des personnes concernées par la maladie, il n'y a pas de jugement», ajoute-t-elle.

Plus de chances de guérison si le cancer est diagnostiqué tôt

En marge de la course, d'autres associations auront un stand notamment pour parler du programme de mammographie, de l'auto-palpation. «Un cancer diagnostiqué très tôt a plus de 95% de chances d'être soigné et le traitement est nettement moins lourd», rappelle Mariette Fischbach.

L'argent des inscriptions «sert à développer des projets au profit des patientes, révèle la présidente. Par exemple, depuis octobre nous avons développé un projet d'aide familial avec la Fondation Cancer».

