Enfin! : «Octomom» a trouvé une nouvelle maison

Nadya Suleman peut souffler, elle a trouvé un toit pour elle et ses 14 enfants. Et c'est grâce à sa prestation dans un film X qu'elle peut payer le loyer.

Il semblerait qu’une bonne âme ait enfin accepté de la loger, moyennant huit mois de loyer d’avance (une somme de 17 200 dollars soit environ 13 315 euros) et un dépôt conséquent, d’après les informations obtenues par TMZ. La maison, située à Palmdale (Californie) comprend cinq chambres, 3 salles de bains, un garage dans lequel trois voitures peuvent prendre place et une cour arrière de plus de 4 000 mètres carrés comprenant une piscine et un spa.