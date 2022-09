Paulette Lenert : «L'odeur du café», la clé pour bien lancer la journée de la ministre de la Santé

La séquence du 13 septembre

Ces deux dernières années ont évidemment été chargées pour la ministre de la Santé, Paulette Lenert, sur le front de la pandémie. Inutile de le rappeler. Sous forme de confidence pour L'essentiel, elle confie que c'est «l'odeur du café» qui peut lui permettre de bien lancer sa journée. «Avec ça, j'arrive à me lever», glisse-t-elle dans un sourire. La musique, aussi, accompagne son quotidien et ses responsabilités. Elle cite le titre «I don't live here anymore», du groupe de rock alternatif The war on drugs. «Je l'ai découvert récemment, c'est une musique que j'aime écouter quand je me mets en retrait. Je ferme les yeux et ça me détend énormément».