Offensive de groupes ethniques armés: la junte birmane contre-attaque

«Le gouvernement va lancer des contre-offensives», a déclaré Min Aung Hlaing, dans un discours prononcé jeudi dans la capitale Naypyidaw devant des responsables du gouvernement militaire. Le général, cité par le Global New Light of Myanmar, a indiqué que l’armée allait répliquer à l’attaque cette semaine de camps de l’armée par des groupes ethniques armés au nord du pays.

Jusqu'à 15 000 hommes face à la junte

La Chine inquiète

Plus d’une dizaine de groupes ethniques armés agissent dans les régions frontalières de la Birmanie, en lutte pour l’autonomie politique et le contrôle des ressources naturelles. Certains d’entre eux ont formé, et équipé, les groupes armés composés d’opposants politiques qui ont essaimé dans le pays après le coup d’État de 2021 et la répression militaire qui a suivi.