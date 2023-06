Algorithmes: Offres aux femmes et aux hommes, «stéréotypes sexistes» sur Facebook

Trois associations --la Fondation des Femmes, Femmes Ingénieures et Global Witness-- ont annoncé lundi saisir la Défenseure des droits et la Cnil pour «discrimination sexiste» concernant des offres d'emploi proposées par les algorithmes de Facebook.

Poste de pilote de ligne proposé à 85% d'hommes

Pour la diffusion, Global Witness a laissé aux algorithmes de Facebook le pouvoir de sélectionner l'audience ciblée par ces annonces. Or l'annonce «Petite enfance» a ciblé des femmes à 94%, l'annonce «Secrétaire» à 92% et l'annonce «Psychologue» à 80%, indique la Fondation des Femmes dans un communiqué commun avec les deux autres organisations.

«Discriminations en raison du sexe»

Les trois associations ont également saisi la Cnil pour «manquement potentiel avec le règlement général sur la protection des données (RGPD)» et avec la loi informatique et libertés car elles estiment que le traitement des données par les algorithmes est «opaque et illicite» et «crée des discriminations en raison du sexe».