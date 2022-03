Vente inédite : Offrez-vous la voiture de James Bond

La célèbre Aston Martin DB5 de l'agent 007 conduite par Sean Connery dans «Goldfinger» (1964) et «Opération Tonnerre» (1965) sera vendue aux enchères à Londres le 27 octobre.

Le bolide, qui développe 282 chevaux pour une vitesse maximale de plus de 230 km/h, a gardé les gadgets inventés par le célèbre «Q», personnage responsable du bureau recherche et développement aux services secrets de Sa Majesté: le bouclier pare-balles, les plaques d'immatriculation pivotantes, l'épandeur d'huile et de clous pour bloquer les poursuivants... Une mitrailleuse est également en place, mais elle ne tire plus de balles, pour des raisons de sécurité.