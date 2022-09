L’OGBL valide l’accord de la tripartite

Cette fois, l’OGBL est de la partie. Le comité national du syndicat a validé ce mardi l’accord trouvé une semaine plus tôt avec le gouvernement et le patronat, a annoncé lors d’une conférence de presse, Nora Back, présidente du syndicat. Celui-ci avait refusé de signer l’accord de la tripartite de mars. «Le système d’indexation des salaires doit fonctionner normalement», a martelé la présidente. C’est ce point qui avait conduit l’OGBL à ne pas valider le texte de mars, des reports de tranches indiciaires étant alors décidés.

«Nous sommes entrés dans cette nouvelle tripartite avec la même ambition, mais cette fois, nous avons été confirmés dans nos positions, car nos principales revendications, à savoir l'index, la baisse des prix de l'énergie et le soutien aux ménages, ont été remplies», se satisfait Nora Back. L’index prévu par le Statec début 2023 sera payé, en plus de celui de juillet 2022 reporté à avril 2023. «Si une troisième tranche tombait cette même année, elle serait aussi payée, avec des compensations pour les entreprises», rappelle la présidente. Une nouvelle tripartite évoquerait les modalités.

Nora Back a rappelé le «contexte difficile», où les prix de l’énergie «continuent à peser». Dans cette situation, «l’OGBL pense que les plus hauts revenus ne doivent pas être aidés de la même manière que les ménages les plus fragiles». Elle loue donc «les critères de sélectivité de l’accord», qui valent pour les salariés mais aussi les entreprises, pour lesquelles «le soutien doit être modulé selon la consommation d’énergie et le degré de difficulté». L’accord contient «une série de bonnes choses, comme la baisse de la TVA ou les subventions au photovoltaïque», conclut la syndicaliste.