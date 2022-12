En 2023, l'OGBL «luttera pour l'index et le logement»

En d'autres termes, si le mécanisme d‘indexation adapte le salaire ou la pension à l‘inflation, mais que les barèmes d‘imposition restent inchangés, le pourcentage d‘imposition augmente mécaniquement. Il en résulte une augmentation du taux d‘imposition moyen, une hausse réelle des impôts et, par conséquent, une perte réelle de revenus, c‘est-à-dire une baisse du pouvoir d‘achat. «À chaque fois qu'on a un index de 2,5%, le net de ce 2,5% pour un salaire moyen correspond en fait à 1,7%, illustre la présidente de l'OGBL. Donc on perd à tous les coups». La syndicaliste ajoute qu'en cas de forte inflation comme actuellement, «on perd beaucoup».

«Celui qui possède plusieurs terrains n'est pas plus taxé»

En outre, l'OGBL veut s'attaquer à la crise du logement. Le syndicat demande à ce titre au gouvernement de revoir sa copie au sujet de la future taxe sur les logements inoccupés (taxe sur la spéculation). «Elle ne prévoit pas de progressivité de l'impôt foncier, déplore Nora Back. Celui qui possède plusieurs terrains n'est pas plus taxé».

En outre, le syndicat estime que le projet de loi proposé par le gouvernement sur le bail à loyer «ignore scandaleusement» l'évolution de la surcharge financière des ménages locataires. «Par rapport aux salaires, les loyers ont augmenté plus de deux fois plus vite au cours des dix dernières années, souligne Nora Back. Le projet de loi doit être révisé de toute urgence». L’OGBL demande l’introduction d’une limite supérieure légale pour les prix de location, qui soit alignée et subordonnée à l’évolution générale des salaires.