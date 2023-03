Le Luxembourg en bref: L'OGBL veut faire payer plus d'impôts aux plus hauts revenus

L’adaptation du barème d’imposition à 2,5 tranches indiciaires, décidé lors de la tripartite, «est un premier pas intéressant», mais l’OGBL «ne compte pas s’arrêter là», assure sa présidente Nora Back. En amont des élections, le syndicat a dressé des revendications sur la fiscalité. «Elles seront transmises au prochain gouvernement», assure Nora Back. «Cela concerne notamment le barème des personnes physiques», dit-elle. L’idée est de «commencer à taxer à partir de revenus plus élevés, et d’alourdir la pression fiscale sur les plus hauts revenus».