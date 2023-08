Pour leurs vacances, ils apprennent à prendre soin des oiseaux

«Ce camp est l'occasion pour eux d'étudier les oiseaux, d'apprendre à les protéger, on leur explique l'importance du baguage», détaille Eric Krans en charge du baguage pour la centrale ornithologique. Les oiseaux sont identifiés via une bague accrochée à une patte. Chaque bague est unique et permet ainsi «d'en savoir plus sur l'oiseau, sur sa route de migration, la taille de leur habitat», ajoute-t-il.