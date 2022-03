Le son du jour : Ok Go: «This Too Shall Pass»

Avec plus de 10 millions de clicks sur Youtube, le clip "This Too Shall Pass" du groupe américain «Ok Go» fait un véritable carton sur la Toile depuis sa mise en ligne, le 1er mars.

La vidéo a été enregistrée en une seule prise et montre pendant quatre minutes une réaction en chaîne sans coupures. La machine énorme a été conçue par les musiciens eux-mêmes et Syyn Labs, un groupe d'ingénieurs créatifs.