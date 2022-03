Hébergement en Belgique : «OK pour de jolies Ukrainiennes, gentilles et soignées»

En Belgique, un groupe Facebook de soutien à l'Ukraine reçoit des dizaines de messages pour héberger des réfugiés mais certains sont clairement déplacés voire inquiétants.

Andy de Schipper est écœuré: ce Flamand, très impliqué dans la prise en charge des réfugiés ukrainiens, s'est rendu à la frontière polono-ukrainienne dès les premières heures du conflit et a ouvert une page Facebook pour soutenir les hommes et les femmes qui souffrent. Une page aujourd'hui forte de 3 000 membres qui proposent d'héberger ces victimes de la guerre.

«Ne donnez aucune chance à ces salauds!»

L'homme a crié son écoeurement dans un post: «Vous êtes malades, c'est écœurant de m'envoyer de telles demandes. Parfois, il y a même des souhaits du type ''honnêtes et sincères, ou de préférence sans enfant, ou enfant sans problème''. Cela montre une excitation stupide de nous utiliser comme une agence de rencontres». Et d'appeler à la citoyenneté en dénonçant ces comportements: «Ne donnez aucune chance à ces salauds!»

En plus de sa colère, Andy est inquiet: «Je connais des centres d'asile aux Pays-Bas où les femmes sont attirées à l'extérieur. Les hommes tapent à la fenêtre et leur font signe de sortir. J'ai entendu des histoires sur la traite des êtres humains. Nous n'allons pas laisser cela se produire ici», a-t-il indiqué au micro de la VRT. Le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration, Sammy Mahdi a d'ores et déjà indiqué que ses services seraient très vigilants sur la question.