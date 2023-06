Olaf Scholz: il faut un bouclier aérien pour l’Europe «maintenant»

Macron veut du matériel européen

Or, cette initiative allemande ne convient pas à Paris, et le président français Emmanuel Macron avait lundi, en marge de l’ouverture du Salon international de l’aéronautique du Bourget, décidé de revenir à la charge sur la défense aérienne du vieux continent, plaidant pour l’utilisation de matériel européen.

L’Allemagne se sent vulnérable

Interpelée par les attaques russes de missiles et drones contre l’Ukraine, l’Allemagne se sent plus vulnérable que la France (plus éloignée de ce territoire en guerre) et a opté pour des acquisitions. La semaine dernière, elle a d’ailleurs débloqué des fonds pour acquérir le bouclier antimissiles israélien.