Olaf Scholz va recevoir le président turc Erdogan à Berlin

Le plaidoyer pro-Hamas affiché par le président turc Recep Tayyip Erdogan, dans la guerre menée par Israël contre le Hamas, complique la relation de son pays avec l'Union Européenne, déjà mise à mal par des années de crises et d'incompréhension. Questionnée sur les sujets de discussion entre Olaf Scholz et Recep Tayyip Erdogan, Mme Hoffmann a indiqué qu'ils «parleraient naturellement particulièrement des développements au Proche Orient».

«Il est connu que le gouvernement allemand a une position et une évaluation très différente du Hamas que le président turc», a-t-elle ajouté. «Je suppose naturellement qu'ils vont l'évoquer» a-t-elle dit. Parmi les autres sujets de discussion, les relations de l'Allemagne et de la Turquie en tant que membres de l'Otan, et les problèmes migratoires de l'UE et la Turquie.