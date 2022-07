Guerre en Ukraine : Olena Zelenska, première dame d’Ukraine sortie de l’ombre

Discrète avant l’invasion russe, la scénariste de profession ne cesse, depuis, de faire entendre sa voix en faveur de son peuple.

La première dame ukrainienne, Olena Zelenska, rencontre des membres du Congrès américain, au Capitole à Washington, le 20 juillet 2022. REUTERS

Contrairement à Volodymyr Zelensky, un des comédiens les plus connus du pays avant son élection à la présidence en 2019, son épouse, 44 ans, a été peu disposée aux prises de position publiques. Cette blonde svelte aux cheveux longs et au style réservé, proche du classique, est depuis revenue en force avec une offensive de charme internationale, s’adressant au Congrès américain cette semaine pour demander un plus grand soutien occidental à l’Ukraine. «Aidez-nous à mettre fin à cette terreur contre les Ukrainiens», a-t-elle imploré, au bout des larmes, les représentants américains en leur montrant en personne des images d’enfants estropiés, quatre mois après l’intervention par visioconférence de son mari. Mme Zelenska a souligné qu’elle était la première épouse d’un dirigeant étranger à s’adresser devant le Congrès, ce qui lui a valu une ovation.

Depuis, l’Ukrainienne a rempli son emploi du temps de contacts avec les épouses des dirigeants français, israélien, polonais et lituanien ou encore en prononçant des discours et donnant des entretiens.

Diplômée d’architecture

L’art de la diplomatie ne lui vient pourtant pas de manière naturelle. «J’ai toujours été une personnalité non publique et je n’aime pas l’attention supplémentaire qui m’est portée», a-t-elle dit au magazine Elle, quelques mois avant l’invasion. Diplômée d’architecture, Olena Kiachko, de son nom de jeune fille, a grandi à Kryvy Rig, dans le centre de l’Ukraine, d’où est également originaire son mari. Le couple s’est rencontré à l’âge de 17 ans et leur amitié s’est transformée en romance au moment où ils ont commencé leur carrière dans l’industrie du divertissement, lui en tant que comédien et elle en écrivant ses blagues.

Plutôt «Kate Middleton à ses débuts»

Ils se sont mariés en 2003 avant de déménager à Kiev, donnant naissance à Oleksandra, aujourd’hui âgée de 17 ans, et à son petit frère Kyrylo, 9 ans. Inconnue du public avec l’élection de son mari en 2019 et très heureuse ainsi, Olena Zelenska a assuré lors d’interviews que son mari ne l’a pas prévenue lorsqu’il a décidé de se porter candidat à la présidentielle. Elle a appris la nouvelle comme tous les autres: sur les réseaux sociaux et semblait mal à l’aise pendant des événements officiels au début de son mandat. «C’est une personne de devoir», analyse Anna Tchaplyguina, spécialiste de l’étiquette. «Ce n’est pas Michelle Obama», bien plus à l’aise sous le feu des projecteurs, mais plutôt «Kate Middleton à ses débuts» dans la famille royale. «Elle n’a jamais rêvé et n’a jamais aspiré à devenir première dame et elle s’est retrouvée là par hasard et au milieu d’une crise planétaire», a résumé Mme Tchaplyguina.

Date marquante

Lorsqu’elle est allée se coucher le 23 février, la veille de l’invasion, Mme Zelenska ne se doutait pas qu’elle ne dormirait plus aux côtés de son mari pour plusieurs mois. Si Volodymyr Zelensky était bien décidé à ne pas fuir les forces russes, sa femme est partie se cacher avec les enfants, suspendant ses campagnes en faveur de l’amélioration des repas scolaires et la promotion de la langue et de la culture ukrainiennes à l’étranger. «Aujourd’hui, je ne vais pas paniquer et pleurer. Je serai calme et confiante», a-t-elle déclaré à ses compatriotes, dans un message publié sur Facebook ce jour-là. «Mes enfants me regardent.»