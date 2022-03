Olga Kurylenko à savourer tout au long de 2010

Après Eva Mendes et Jessica Alba, c’est au tour de la Bond-Girl Olga Kurylenko de poser pour la marque de boissons Campari. Découvrez en avant-première les douze clichés du nouveau calendrier et les coulisses du shooting.

«Ce fut une expérience vraiment unique. J'ai été tout à la fois ravie et intriguée par la proposition de Campari: jouer le rôle de la femme Campari et interpréter l'essence du rouge passion. Pour moi, le rouge passion, c'est un mode de vie plein de vitalité et de confiance, une façon de ressentir et d'exprimer les émotions», précise Olga Kurylenko.