Nini: Olivia Rodrigo va devoir dire adieu à «High School Musical»

Olivia Rodrigo va devoir dire adieu à «High School Musical»

Olivia Rodrigo doit beaucoup à son rôle de Nina «Nini» Salazar-Roberts. C’est grâce à lui que l’Américaine de 19 ans a pu percer dans la musique. Avec un succès immense. Ses singles «Drivers License» et «Good 4 U» ont été des cartons tout autour du globe. Le premier album duquel ces morceaux sont tirés, «Sour», a même été l’un des disques les plus écoutés en 2021. C’est donc peu dire que la carrière de Rodrigo dans la musique, qui a adoré les pubs anglais , est toute tracée et qu’elle va délaisser «High School Musical: La Comédie musicale, la série», programme qui l’a révélé dès 2019.

La principale intéressée avait déjà affirmé en mai 2021, au «Guardian», qu’elle entendait se consacrer à la musique. «C’est vraiment difficile de partager son temps entre la comédie et la musique. Il y a très peu d’artistes qui parviennent à faire les deux de manière efficace, avait estimé Olivia tout en pointant les différences entre les deux métiers. «L’acting est basé sur le fait d’être un bon menteur pour présenter une version de soi crédible. Écrire des chansons, c’est tout le contraire. Il s’agit de me dévoiler personnellement au public en présentant mes secrets les plus profonds et les plus sombres», avait-elle ajouté.