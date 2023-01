France : Olivier Faure a été réélu à la tête du PS dans un «climat délétère»

Olivier Faure (au centre) a remporté 393 voix de plus que son rival.

Ce score repose sur les résultats issus des fédérations et transmis à la commission d’organisation du congrès. Les deux camps, qui avaient revendiqué la victoire dans la nuit de jeudi à vendredi, s’accusent mutuellement d’irrégularités dans les votes et ont annoncé des recours et demandes d’annulation de vote dans des sections.