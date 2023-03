Collection unique: Olivier Rousteing transforme les chansons de Beyoncé… en vêtements

Certains adaptent des histoires au cinéma, Olivier Rousteing, lui, a voulu transformer de la musique en vêtements. Un concept unique qui a débouché sur la création de la collection Renaissance Couture, inspirée par le dernier album de Queen B. «Je trouve cet album incroyable et, dès sa sortie, je l’ai passé́ en boucle», a confié Olivier Rosteing, à Vogue. «À ce moment-là̀, je travaillais sur ma pré-collection. Je dessinais tout en écoutant ses titres...», poursuit le directeur artistique de Balmain. «J’ai réalisé que je constituais une collection propre, purement inspirée par ses chansons».

Le couturier explique alors avoir contacté la styliste de la chanteuse. «Go for it!», lui rétorque la diva. En quelques mois, il crée une quarantaine de looks. «Elle était émue de voir l’émotion que m’avait procuré ses chansons, comment je les avais transcrites en vêtements», raconte le créateur. «Nous en avons choisi 20. Et puis 16 au final, correspondant aux 16 titres de l’album. Ce sont vraiment ses chansons qui ont créé́ cette couture».