Football luxembourgeois : Olivier Thill et Gerson Rodrigues ont signé à Eyüspor

Les deux joueurs luxembourgeois, sous contrat avec des clubs ukrainiens, ont bénéficié d'une mesure de la FIFA pour s'engager à Eyüspor, un club d'Istanbul.

Gerson Rodrigues et Olivier Thill rebondissent en Turquie.

Olivier Thill et Gerson Rodrigues ont pu rebondir après leur départ d'Ukraine, où la guerre fait rage. La FIFA a autorisé les joueurs sous contrat avec des clubs ukrainiens à signer ailleurs, même en dehors des dates du mercato officiel. Les deux Luxembourgeois en ont profité et, après le match amical en Bosnie-Herzgovine, ont directement pris un vol de Sarajevo vers Istanbul, affirme ce mercredi, le Tageblatt.

Ils ont en effet signé un contrat jusqu'à la fin de la saison à Eyüspor, un club de la cité du Bosphore, actuellement cinquième en D2 turque et en course pour la montée en D1. Olivier Thill, et son frère Vincent, qui n'a pas encore trouvé de nouveau club, avaient pu fuir l'Ukraine au début de l'attaque russe. Quant à Gerson Rodrigues, s'il jouait jusqu'à son récent licenciement à Troyes, en France, il était toujours sous contrat avec le Dynamo Kiev, qui l'avait prêté au club de Ligue 1.