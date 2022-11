Football au Luxembourg : Olivier Thill exclu de l'équipe nationale à cause de son kiné?

«J'ai reçu un SMS de Luc Holtz disant que j'étais suspendu de l'équipe A jusqu'à nouvel ordre», a déclaré vendredi Olivier Thill, dans les colonnes de nos confrères du Tageblatt . Victime au mois de mai d'une rupture des ligaments croisés du genou, le milieur de terrain d'Eyüpspor (D2 turque) affirme que cette mise à l'écart est liée à son choix de confier sa rééducation à kinésithérapeute personnel, Yannick Zenner, et non au staff médical de la Fédération luxembourgeoise de football (FLF).

«Après mon opération, on m'a dit que j'avais le choix. Cependant, on m'a aussi clairement dit que je ne recevrais plus d'aide si je décidais de me faire soigner par un autre médecin», ajoute-t-il. Une version démentie par le sélectionneur national Luc Holtz, interrogé par RTL. «Oli a été suspendu de l'équipe A. Non pas parce qu'il a été voir un autre kiné mais pour manque de respect envers le staff de l'équipe A», a-t-il affirmé.