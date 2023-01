Football luxembourgeois: Olivier Thill n'est pas près de rejouer avec les Lions rouges

Le divorce semble consommé entre Luc Holtz et Olivier Thill. Le sélectionneur des Roud Léiwen a indiqué à nos confrères de RTL que la porte à un retour éventuel du milieu de terrain d'Eyüpspor (D2 turque) était définitivement fermée, tant qu'il serait sélectionneur des Lions rouges. «Dans l'intérêt de l'équipe, il vaut mieux qu'Olivier ne joue plus avec nous. La porte est fermée et je ne l'ouvrirai plus», a indiqué Luc Holtz. Ce dernier reproche au joueur «un manque de respect envers le staff».