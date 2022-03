Démenti officiel : Olos Fund a payé la Ville de Luxembourg

LUXEMBOURG - En décidant d’attaquer Flavio Becca en justice, la Ville de Luxembourg s'est attiré la réplique de l’homme d’affaires.

La réaction d’Olos Fund n’a pas tardé, via un communiqué reçu par L’essentiel. On peut encore y lire qu'Olos précise que «ce paiement vient compléter une garantie bancaire de 9 millions d’euros qui restera en place et que cette dernière a été constituée en mai 2012 pour des travaux qui n'ont débuté que mi-septembre 2013, soit 16 mois plus tard».