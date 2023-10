L’actrice Michelle Yeoh décroche un siège au CIO

Proposée par la commission exécutive du CIO en septembre, l’artiste de 61 ans a été adoubée à une large majorité aux côtés de l’ex-judokate israélienne Yael Arad, du dirigeant sportif hongrois Balazs Fürjes, de l’ex-volleyeuse et députée péruvienne Cecilia Villacorta, de l’organisateur d’évènements sportifs allemand Michael Mronz et du patron du Comité olympique tunisien Mehrez Boussayene.

Si Michelle Yeoh n’est ni une ancienne participante aux JO ni une dirigeante sportive, elle est la personnalité la plus connue parmi les huit nouveaux arrivants, sept mois après avoir reçu un Oscar pour son rôle dans la comédie déjantée «Everything Everywhere All At Once».