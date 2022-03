OM-PSG: les présidents font monter la sauce

Á l’approche du duel des ennemis de toujours, le président du PSG a vivement réagi aux déclarations de Pape Diouf qui a qualifié les supporters parisiens de «brigands de stade».

«Je suis très surpris et très choqué des propos prêtés au président de l'Olympique de Marseille, M. Pape Diouf (...) à la veille d'une rencontre classée à hauts risques par les pouvoirs publics». Le dirigeant parisien a indiqué ne «pas tolérer» que les supporters parisiens soient «comparés à une bande de brigands de stade», tout en appelant les 1 000 fans qui feront le déplacement à Marseille dimanche à «ne pas céder à des provocations qui pourraient emmener le sport et en particulier le football là où ils ne doivent et ne veulent en aucun cas aller.»

Dans Le Parisien daté de jeudi, Pape Diouf avait déclaré : «Á Marseille, il y a des turbulences, parfois des débordements et quelques excès. Mais il n'y a pas de haine, ni d'entêtement borné». Le président de l'OM a comparé certains supporters parisiens à des «brigands de stade» : «Il n'y a pas ici de public méchant, parfois haineux comme on peut le voir à Paris. Je n'engloble évidemment pas tous les spectateurs du Parc des Princes! Mais il y a très clairement à Paris une bande de gens organisés se réclamant supporters et qui ne sont que des brigands de stade. Et cela n'existe pas à Marseille».