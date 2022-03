Clasico : OM-PSG, un gros choc mais plus un sommet

Les chocs entre Marseille et Paris n'ont plus vraiment la même saveur qu'il y a une vingtaine d'années.

On est très loin du «on va leur marcher dessus, l'OM va vivre l'enfer» d'un certain Arthur Jorge, coach d'un PSG au sommet de son art en 1992.

Alors, aseptisé ce Clásico? Du côté des dirigeants et des joueurs, c'est certain. Mais les fans, eux, s'attachent brillamment à garder intactes les vieilles rancœurs... pour un sommet qui n'en est plus un depuis plusieurs années déjà.